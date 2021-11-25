Форма поиска по сайту

25 ноября 2021, 15:16

Экономика

Суд по интеллектуальным правам защитил товарный знак Hugo Boss в России

Фото: 123RF.com/chatdesbalkans

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited. Она требовала прекратить правовую охрану в России международного товарного знака Hugo Boss, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Бренд был зарегистрирован в 2014 году. Теперь правовая охрана на него действует до 2034 года и распространяется не только на Россию, но и в Евросоюзе, США, Австралии, Израиле, Японии, Корее, Сингапуре, Швейцарии и Китае. Товарный знак принадлежит компании Hugo Boss AG.

Регистрация охватывает три класса товаров. Среди них очки, письменные, косметические и туалетные принадлежности, товары для ванной комнаты, а также посуда и графины для вина. Истец настаивал, что ответчик не использует бренд на территории России.

При этом известно, что в марте 2022 года Hugo Boss AG объявила о приостановке всех продаж в РФ как в электронном, так и в розничном формате. Позже правительственная подкомиссия одобрила продажу активов компании сети универмагов "Стокманн".

С мая по ноябрь 2024 года компания подала 20 заявлений против известных иностранных брендов. Часть разбирательств истец впоследствии прекратил. В частности был отозван иск к правообладателю брендов Akai. Кроме того, компании вернули один из двух исков к Hugo Boss, а также заявления против британской Jaguar Land Rover Limited и японских компаний Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd.

судыбизнесэкономика

