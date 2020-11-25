Медбрата осудили на 17 лет за насилие над детьми-инвалидами в сочинском санатории

15:22
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Краснодарский краевой суд приговорил к 17 годам тюрьмы медбрата за насилие над шестью детьми-инвалидами, проходившими лечение в одном из санаториев Сочи.
В сентябре 2019 года стало известно о насилии медработника над 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком. Противоправные действия мужчины 1975 года рождения зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Потерпевшими признаны шесть несовершеннолетних. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых, которые насильно удерживали в частном доме мужчину, избивали и подвергали сексуальному насилию. По словам потерпевшего, он решил устроиться разнорабочим, а когда потребовал деньги за работу, его избили и отобрали паспорт.
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