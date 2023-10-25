Суд Москвы продлил арест счетов и недвижимости родственников Блиновской

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Замоскворецкий суд столицы продлил арест счетов и недвижимости родителей и брата блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела о неуплате Блиновской и ее мужем 918 миллионов рублей налогов наложен арест на 21 объект недвижимости в Москве, а также на счета и средства родителей блогера – Олега и Нины Останиных и брата Александра Останина.

В каждом из рассмотренных постановлений судьи Натальи Чепрасовой говорится, что ходатайство следствия удовлетворено, срок ареста на имущество в размере 918 908 000 рублей продлен до 26 января 2024 года. Всего суд рассмотрел 25 октября три ходатайства от следователей.

Ранее Блиновской продлили домашний арест также до 26 января следующего года. Суд решил оставить без изменений избранные блогеру запреты и ограничения.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она попыталась уехать из России. Поводом послужили подозрения Федеральной налоговой службы в том, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блогера обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

Блиновской продлили домашний арест еще три месяца