Прокуратура подала иск с требованием ликвидировать "Церковь последнего завета"

15:23
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Об этом сообщает ТАСС.
"По итогам проверки прокуратура края направила в Красноярский краевой суд административное исковое заявление о ликвидации МРО "Церковь последнего завета" и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц", – рассказали в надзорном ведомстве.
Руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" задержали в Красноярском крае 22 сентября. Главу общины Сергея Торопа (также известного как Виссариона), а также Вадима Редькина и Владимира Ведерникова подозревают в применении психологического насилия к прихожанам.
Тороп вину в совершении названных преступлений не признал. По его словам, детали, описанные следствием, полностью не соответствуют действительности. Тем не менее, мужчину арестовали на срок два месяца.
"Церковь последнего завета" была создана в 1991 году Сергеем Торопом. С 1995 года в Курагинском районе Красноярского края функционируют община ее последователей под названием "город Солнца".
В Красноярском крае задержали руководителя религиозной общины Виссариона
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