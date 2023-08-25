СК попросил суд продлить арест обвиняемой в теракте в кафе в Петербурге Треповой

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Следствие ходатайствует о продлении ареста Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Анастасия Горбунова.

Следователи настаивают на продлении срока ареста до зимы.

"Сейчас узнала, что продление стражи в отношении Треповой Дарьи назначено на сегодня на 11:00", – сообщила Горбунова.

ЧП в Санкт-Петербурге произошло 2 июня. Согласно версии следствия, девушка пришла на вечер военкора со статуэткой, которая после ее вручения Татарскому взорвалась. Порядка 42 человек, находившихся на встрече, получили травмы.

Трепову задержали 3 апреля. Сейчас срок ее пребывания под стражей установлен до 2 сентября 2023 года.

В ходе выяснения обстоятельств дела было установлено, что подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков, который проживает на Украине. Он переписывался с Дарьей Треповой, которая затем и передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. По факту произошедшего Попков был объявлен в розыск.



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