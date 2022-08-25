Ройзману запретили пользоваться интернетом и посещать публичные места

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Суд запретил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману использовать средства связи, выходить в интернет и посещать публичные места, сообщает ТАСС.

"Избрать Ройзману Евгению Вадимовичу меру пресечения в виде запрета определенных действий", – огласила приговор судья.

Среди таких действий – общение без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправка и получение почты, кроме как связанной со следствием.

Также было принято решение освободить Ройзмана из-под стражи в зале суда.

Ройзмана задержали утром 24 августа, к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. В квартире Ройзмана, а также в основанных им Музее русской иконы и благотворительном фонде прошли обыски, после чего экс-мэра доставили на допрос.

Позже сам Ройзман предположил, что причиной произошедшего стала одна фраза про Украину, которую он "говорил везде".

Между тем в столичном главке МВД рассказали, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, причиной этого стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных.