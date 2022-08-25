Суд признал законным арест депутата Госдумы Белоусова

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Первый апелляционный суд признал законным заочный арест депутата Госдумы Вадима Белоусова по коррупционному делу, отклонив жалобу защиты на избранную меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Белоусова Людмилу Айвар.

"В удовлетворении жалобы отказали, постановление оставили в силе", – рассказала она.

Айвар отметила, что защита Белоусова также намерена подать жалобы на назначенный приговор и его объявление в розыск.

3 августа Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет. В настоящее время он объявлен в розыск.

Бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова, которая является тещей Белоусова, получила 5 лет лишения свободы условно. Также суд оштрафовал ее на 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд взыскал в пользу государства с Белоусова и Бутаковой размер полученной им взятки в 3,25 миллиарда рублей.