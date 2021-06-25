Отчим россиянки Сапеги рассказал о встрече с ней

11:39
Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"
Отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич встретился с ней в Минске. Об этом он рассказал RT.
"Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке", – сказал Дудич.
Он отметил, что девушка хорошо выглядит, у нее нет проблем со здоровьем.
Отчим Сапеги подтвердил, что россиянку перевели под домашний арест и она остается в Минске, при этом не носит электронный браслет.
Другие подробности Дудич озвучить отказался, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега находилась вместе с экс-главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске.
Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.
В конце июня Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест.
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