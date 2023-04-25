Суд заочно арестовал экс-учредителя обанкротившегося банка "Развитие" Березовского

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Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-учредителя обанкротившегося банка "Развитие" Олега Березовского в рамках расследования дела о растрате порядка 3 миллиардов рублей в кредитном учреждении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Банкира арестовали на 2 месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ.

Также Березовского объявили в международный розыск. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинца Богдана Цыганенко, который является фигурантом дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

Ему заочно предъявили обвинение в убийстве общеопасным способом, совершенном группой лиц по мотивам ненависти. Кроме того, Цыганенко также объявили в международный розыск.