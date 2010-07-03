Приговор пронесшему росгвардейца в метро мужчине признали законным

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Исляму Малекову, поднявшему на руки сотрудника Росгвардии в вестибюле метро "Сухаревская", передает ТАСС.

История произошла 6 мая 2018 года. Подняв росгвардейца, мужчина сделал несколько шагов с ним на руках.

В декабре за этот поступок Мещанский суд оштрафовал Малекова на 20 тысяч рублей. Действия мужчины были квалифицированы по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Поданную в Мосгорсуд апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

