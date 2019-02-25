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25 февраля, 19:36

Содержащиеся в "Лефортово" раненые украинские моряки прошли медобследование

суды

25 февраля, 19:36

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Содержащиеся в "Лефортово" раненые украинские моряки прошли комплексное медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили в СИЗО "Лефортово" Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко после того, как их выписали из медблока. Моряки рассказали, что им было проведено комплексное медицинское обследование, которым они остались довольны. Задержанных осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, отоларинголог и офтальмолог", – сказал Мельников.

По словам Мельникова, задержанных моряков регулярно посещает консул Украины в РФ.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Суда совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ, вынудив российских военных применить силу. В результате были задержаны 24 моряка, возбуждено уголовное дело.

21 февраля текущего года Мосгорсуд оставил под стражей 20 из 24 украинских моряков, признав законным решение Лефортовского суда Москвы. Они будут находиться в СИЗО до 24 апреля. Апелляции еще четырех моряков сняты с рассмотрения и возвращены в нижестоящую инстанцию для устранения недостатков при оформлении материалов.

суды

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