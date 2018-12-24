Суд в Москве арестовал хакера за мошенничество

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Хакер Захар Богдан арестован за незаконный доступ к компьютерной информации и мошенничество. Решение принял Дорогомиловский суд столицы, сообщает сайт News.ru.

По словам пресс-секретаря суда Анастасии Татаруля, под стражей мужчина, которому инкриминируются статьи "Мошенничество в особо крупном размере" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации", будет находиться до 27 января.