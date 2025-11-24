Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 18:35

Шоу-бизнес

Бывшую супругу Николая Баскова признали банкротом

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова, банкротом. В отношении нее запущена процедура реализации имущества, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Процесс банкротства стартовал в марте, когда суд по заявлению конкурсного управляющего фармкомпании "Биотэк", принадлежавшей отцу Светланы – Борису Шпигелю, ввел процедуру реструктуризации ее долгов. Тогда же в реестр кредиторов внесли задолженность Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно‑дистрибьюторская корпорация "Биотэк" около 67 миллионов рублей. За прошедшее время иные требования к ней не предъявлялись.

В августе финансовый управляющий Анатолий Пичейкин направил в суд ходатайство о признании Шпигель банкротом и переходе к реализации ее имущества.

Ранее судебные инстанции аннулировали ряд выплат, осуществленных "Биотэком" в пользу Светланы Шпигель. Это были дивиденды на сумму около 57 миллионов рублей и материальная помощь в размере 10 миллионов рублей. Суды пришли к выводу, что на момент этих транзакций компания уже находилась в состоянии несостоятельности.

В 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позднее Шпигель освободили от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья, но ему предстоит выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.

Кроме того, Пензенский суд постановил взыскать с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и ряда компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Изначально Генпрокуратура настаивала на сумме в 9,9 миллиарда рублей.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика