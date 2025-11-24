Бывшую супругу Николая Баскова признали банкротом

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова, банкротом. В отношении нее запущена процедура реализации имущества, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Процесс банкротства стартовал в марте, когда суд по заявлению конкурсного управляющего фармкомпании "Биотэк", принадлежавшей отцу Светланы – Борису Шпигелю, ввел процедуру реструктуризации ее долгов. Тогда же в реестр кредиторов внесли задолженность Шпигель перед АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно‑дистрибьюторская корпорация "Биотэк" около 67 миллионов рублей. За прошедшее время иные требования к ней не предъявлялись.

В августе финансовый управляющий Анатолий Пичейкин направил в суд ходатайство о признании Шпигель банкротом и переходе к реализации ее имущества.

Ранее судебные инстанции аннулировали ряд выплат, осуществленных "Биотэком" в пользу Светланы Шпигель. Это были дивиденды на сумму около 57 миллионов рублей и материальная помощь в размере 10 миллионов рублей. Суды пришли к выводу, что на момент этих транзакций компания уже находилась в состоянии несостоятельности.

В 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позднее Шпигель освободили от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья, но ему предстоит выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.

Кроме того, Пензенский суд постановил взыскать с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и ряда компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Изначально Генпрокуратура настаивала на сумме в 9,9 миллиарда рублей.