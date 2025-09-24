Суд отправил под стражу бенефициара "Облкоммунэнерго" Боброва

Фото: ТАСС/URA.RU/Закарян

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бенефициару АО "Облкоммунэнерго" Алексею Боброву меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Фигуранта обвиняют в хищении в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Инстанция отправила Боброва под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть до 15 ноября. Такую же меру пресечения назначили Татьяне Черных, которую СМИ ранее называли "соратницей энергетических олигархов".

По данным ТАСС, адвокат Боброва просил суд отпустить своего клиента под залог в 44 миллиона рублей. При этом он напомнил, что суд запретил ему выезд из страны и арестовал денежные счета. Защита бенефициара сообщила, что обжалует его арест.

Ранее Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, подконтрольных живущим в Австрии бизнесменам. Ответчиками по иску выступили 14 человек и 20 компаний, включая Боброва.

Уточнялось, что прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников, ГУП "Облкоммунэнерго" и дочерних структур.

О задержании Боброва и Черных стало известно 23 сентября. Владелец "Облкоммунэнерго" был доставлен в Екатеринбург, а в Москве по местам жительства и офисов бенефициаров АО провели обыски.

