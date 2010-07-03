Генпрокуратура обжаловала возврат дела Серебренникова

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Генпрокуратура России обжаловала возврат уголовного дела о хищениях в АНО "Седьмая студия", фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, в надзорное ведомство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба прокуратуры на возврат уголовного дела", – сказал собеседник агентства.

Ранее суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого суд вернул дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора. Гособвинение считает возврат дела незаконным.

Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все обвиняемые не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

Весной 2019 года дело Масляевой вернули генеральному прокурору – в обвинительном заключении не была конкретизирована ее роль в преступлении, при этом в ходе процесса она заявила, что обстоятельства хищения ей неизвестны. После возврата в надзорный орган, дело пока так и не дошло до суда.

По данным следствия, сотрудники "Седьмой студии" завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

