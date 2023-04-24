Мосгорсуд признал законным арест обвиняемой по делу о теракте в Петербурге Треповой

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой – без удовлетворения", – огласила решение судья.

Перед оглашением решения суда Трепова заявила, что сожалеет о случившемся. При этом слов о признании или непризнании вины девушка не произнесла.

"Я сожалею о произошедшем и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", – сказала Трепова.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рамках его расследования была задержана Трепова. Она подарила Татарскому статуэтку со взрывным устройством.

4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 8 апреля решение вступило в законную силу. 12 апреля защита Треповой обжаловала ее арест.

