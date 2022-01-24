Суд приговорил экс-спецназовцев ФСБ и их подельников к срокам от 8 до 10 лет колонии

21:31
Фото: РИА Новости/пресс-служба Московского гарнизонного военного суда
Московский гарнизонный военный суд приговорил шестерых бывших бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и двух их подельников к срокам от 8 до 10 лет колонии за разбойное нападение на бизнесмена. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд назначил Карелину Александру наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет колонии, Оболенскому Роману – 9 лет, Урусову Владимиру – 9 лет, Капышкину Дмитрию – 8 лет, Маргиеву Хетагу – наказание в виде 8,5 года лишения свободы, Власову Артуру – в виде 10 лет, Чиквину Дмитрию – 8 лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей, Казанцеву Дмитрию – 9,5 года лишения свободы", – говорится в сообщении.
Из материалов дела следует, что обвиняемые напали на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него 136,5 миллиона рублей. Инцидент произошел на территории банка "Металлург" и был организован под видом оперативных мероприятий.
Все обвиняемые, имеющие отношение к ФСБ, на тот момент были действующими сотрудниками. Для нападения они использовали травматические пистолеты и рации. Чтобы выдать себя за силовиков, они надели форму, похожую на униформу спецподразделений ФСБ.
При нападении был использован автомобиль Mercedes, принадлежащий матери еще одного фигуранта дела, Константина Жарова. Его дело было выделено в отдельное производство. Он приговорен к 9 годам колонии.
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