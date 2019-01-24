СК попросил арестовать бизнесмена Михальченко по новому уголовному делу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета (СК) РФ об аресте генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по новому уголовному делу. Бизнесмена обвиняют в организации преступного сообщества и растрате, сообщает Агентство "Москва".

В декабре прошлого года суд в столице уже приговорил Михальченко к четырем годам колонии общего режима. Приговор вынесен по делу о контрабанде элитного европейского алкоголя. При этом обвинение просило для бизнесмена наказание в виде 10 лет строгого режима.

На этот раз крупный петербургский предприниматель подозревается по ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере") УК РФ.

Михальченко был задержан в марте 2016 года. Партию контрабанды нашли на одном из складов Ленинградской области летом 2015 года. Злоумышленники пытались провезти в Россию под видом наполнителя для кошачьего туалета 1,5 миллиона пачек сигарет и 24 тысячи бутылок алкоголя.