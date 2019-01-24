Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:29

СК попросил арестовать бизнесмена Михальченко по новому уголовному делу

суды

14:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета (СК) РФ об аресте генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по новому уголовному делу. Бизнесмена обвиняют в организации преступного сообщества и растрате, сообщает Агентство "Москва".

В декабре прошлого года суд в столице уже приговорил Михальченко к четырем годам колонии общего режима. Приговор вынесен по делу о контрабанде элитного европейского алкоголя. При этом обвинение просило для бизнесмена наказание в виде 10 лет строгого режима.

На этот раз крупный петербургский предприниматель подозревается по ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере") УК РФ.

Михальченко был задержан в марте 2016 года. Партию контрабанды нашли на одном из складов Ленинградской области летом 2015 года. Злоумышленники пытались провезти в Россию под видом наполнителя для кошачьего туалета 1,5 миллиона пачек сигарет и 24 тысячи бутылок алкоголя.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика