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Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Кулакову по обвинению в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре, передает ТАСС.
"Приговор отменили. Дело вернули в Подольский суд", – заявил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.
Бывшего руководителя Раменского района Андрея Кулакова задержали в 2019 году по подозрению в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.
Следствие придерживалось версии о том, что мужчина напал на 39-летнюю женщину в салоне личного автомобиля из личной неприязни. Когда Кулакову предъявили обвинение, он не признал вину.
В октябре 2021 года присяжные оправдали экс-главу Раменского района по делу об убийстве.
Что связывало экс-главу Раменского района Кулакова и убитую Исаенкову