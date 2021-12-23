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Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Кулакову по обвинению в убийстве. Об этом сообщили в прокуратуре, передает ТАСС.

"Приговор отменили. Дело вернули в Подольский суд", – заявил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.

Бывшего руководителя Раменского района Андрея Кулакова задержали в 2019 году по подозрению в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

Следствие придерживалось версии о том, что мужчина напал на 39-летнюю женщину в салоне личного автомобиля из личной неприязни. Когда Кулакову предъявили обвинение, он не признал вину.

В октябре 2021 года присяжные оправдали экс-главу Раменского района по делу об убийстве.