Суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову

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Первый апелляционный суд не стал вносить изменения в приговор, который ранее вынесли основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову по делу о госизмене.

"Суд рассмотрел апелляцию на приговор Сачкову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – передает ТАСС слова судьи.

В конце июля 2023 года Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Под арестом, который неоднократно продлевали, ныне осужденный находился с сентября 2021 года.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения настаивала на 18-летнем сроке для Сачкова. На фоне приговора компания F.A.C.C.T. намеревалась обратиться по поводу решения суда к Владимиру Путину.

Позднее стало известно, что сторона защиты попросила апелляционный суд пересмотреть приговор.



В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Сачкова