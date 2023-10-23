Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 17:37

Происшествия

Суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Первый апелляционный суд не стал вносить изменения в приговор, который ранее вынесли основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову по делу о госизмене.

"Суд рассмотрел апелляцию на приговор Сачкову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – передает ТАСС слова судьи.

В конце июля 2023 года Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Под арестом, который неоднократно продлевали, ныне осужденный находился с сентября 2021 года.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения настаивала на 18-летнем сроке для Сачкова. На фоне приговора компания F.A.C.C.T. намеревалась обратиться по поводу решения суда к Владимиру Путину.

Позднее стало известно, что сторона защиты попросила апелляционный суд пересмотреть приговор.

В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Сачкова

Читайте также

судыпроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика