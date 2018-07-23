Подозреваемую в краже 22 миллионов рублей модель Синтюреву отправили под домашний арест

Фото: vk.com/sintyureva

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест модель Ольгу Синтюреву. Мера пресечения действует до 9 сентября, сообщает телеканал Москва 24.

Девушку заподозрили в краже 22 миллионов рублей. Деньги пропали из апартаментов депутата Госдумы Сергея Жигарева в отеле Marriott.

Камеры видеонаблюдения в отеле зафиксировали среди грабителей девушку, похожую на Синтюреву. Модель заявила, что не крала деньги и планировала расстаться с Жигаревым, когда узнала о его жене.

Адвокат Синтюревой назвал задержание девушки незаконным. По его словам, модель силой затолкали в полицейскую машину и отвезли в суд.