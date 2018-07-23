Подозреваемую в краже 22 миллионов рублей модель Синтюреву отправили под домашний арест

23 июля, 21:26
Фото: vk.com/sintyureva
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест модель Ольгу Синтюреву. Мера пресечения действует до 9 сентября, сообщает телеканал Москва 24.
Девушку заподозрили в краже 22 миллионов рублей. Деньги пропали из апартаментов депутата Госдумы Сергея Жигарева в отеле Marriott.
Камеры видеонаблюдения в отеле зафиксировали среди грабителей девушку, похожую на Синтюреву. Модель заявила, что не крала деньги и планировала расстаться с Жигаревым, когда узнала о его жене.
Адвокат Синтюревой назвал задержание девушки незаконным. По его словам, модель силой затолкали в полицейскую машину и отвезли в суд.
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