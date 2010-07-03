Продавшую ребенка москвичку и "покупательницу" посадили на 3,5 года

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Гагаринский суд Москвы вынес приговор женщине, продавшей своего новорожденного ребенка подруге за 80 тысяч рублей. Обе участницы сделки на 3,5 года отправятся в исправительную колонию общего режима, передает "Интерфакс".

По данным следствия, 29-летняя Виктория Мацепула, еще будучи беременной, решила продать ребенка, потому что у нее не было денег и желания его воспитывать. В роли покупательницы выступила ее знакомая 40-летняя Светлана Попова.

Женщины заключили заведомо фиктивный договор суррогатного материнства. Через день после родов Мацепула отдала Поповой ребенка, получив от нее деньги.

