Продавшую ребенка москвичку и "покупательницу" посадили на 3,5 года

Гагаринский суд Москвы вынес приговор женщине, продавшей своего новорожденного ребенка подруге за 80 тысяч рублей. Обе участницы сделки на 3,5 года отправятся в исправительную колонию общего режима, передает "Интерфакс".
По данным следствия, 29-летняя Виктория Мацепула, еще будучи беременной, решила продать ребенка, потому что у нее не было денег и желания его воспитывать. В роли покупательницы выступила ее знакомая 40-летняя Светлана Попова.
Женщины заключили заведомо фиктивный договор суррогатного материнства. Через день после родов Мацепула отдала Поповой ребенка, получив от нее деньги.
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