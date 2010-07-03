Кокорин положительно характеризуется в СИЗО "Бутырка" – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин положительно характеризуется в СИЗО "Бутырка" и в футбольном клубе. Такое заявление сделал адвокат во вторник в суде, сообщает Агентство "Москва".

Адвокат Андрей Ромашов, зачитывая характеристику на спортсмена из столичного СИЗО-2, заявил, что футболист поддерживает со своими сокамерниками хорошие отношения.

Также юрист огласил содержание характеристики на Кокорина, которую предоставил футбольный клуб "Зенит". В ней говорится, что футболист имеет выдающиеся результаты в спорте. Помимо этого, футболист постоянно отправляет денежные средства в благотворительные фонды, а также помогает детским домам и детским спортивным организациям.

Ранее адвокат предположил, что во время конфликта с чиновником Минпромторга в кафе на Большой Никитской улице футболист мог испытывать психическое перенапряжение и находиться в состоянии аффекта.

В начале октября прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал Денис Пак.

Правоохранители возбудили дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 3 апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября.

9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходят в открытом режиме. Всего по делу заявлено 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.