СК передал дело Арашуковых в Генпрокуратуру

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Следственный комитет РФ направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом РИА Новости заявил адвокат Владимир Постанюк.

"Мы подписали протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела. Следователь направил его в Генпрокуратуру, оно будет слушаться с участием присяжных заседателей", – уточнил защитник. По словам Постанюка, всего по данному делу сейчас проходят 20 фигурантов.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он является подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Что касается Рауля Арашукова, то его подозревают в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Сообщается, что речь идет о сумме ущерба в размере 30 миллиардов рублей.