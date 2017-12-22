Часть средств заморозили на счетах Никиты Михалкова

22 декабря, 23:33
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно заморожена из-за судебных тяжб. Юристы режиссера выразили надежду, что ситуация изменится после рассмотрения исков апелляционной инстанцией.
"На сегодняшний момент часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно заморожена из-за судебных тяжб с одним из СМИ. По мнению его юристов, по итогам апелляционного рассмотрения решение может быть отменено или существенным образом пересмотрено, что исключит взыскание расходов в таком размере", – цитирует представителей Михалкова РИА Новости.
Сам режиссер пояснил, что на счетах сделан резерв денег, необходимый для апелляции.
Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы отказался взыскать более двух миллионов рублей в пользу Михалкова с нескольких СМИ. Поводом к разбирательствам стала статья о "Налогах на болванки". Ответчиками выступили несколько изданий, включая газету "Известия", издание "ФедералПресс Медиа".
После того, как было принято решение, представители Михалкова заявили, что планируют оспаривать вердикт.
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