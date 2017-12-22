"Роснефть" и АФК "Система" подписали мировое соглашение

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Совет директоров "Башнефти" обсудил условия мирового соглашения с АФК "Система" и АО "Система-Инвест".

Все участники судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией "Башнефти" подписали мировое соглашение. Его должен будет утвердить Арбитражный суд Башкирии.

Ответчики обязаны возместить "Башнефти" убытки в 100 миллиардов рублей. Возмещать их будут при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка РФ. Окончательные расчеты должны завершиться не позднее 30 марта 2018 года, сообщает пресс-служба "Роснефти". После полного погашения суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей – в такую сумму оценивались убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. "Система" сочла претензии необоснованными.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти": компенсацию снизили до 136,3 миллиарда рублей. 8 декабря АФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 миллиардов рублей о возмещении ущерба. В компании посчитали, что в течение 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" предпринимали недобросовестные действия для разрушения корпоративной стоимости АФК и доведения ее до банкротства.

Этому предшествовал иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей. В заявлении говорится, что дивиденды на такую сумму компания вывела из "Башнефти" с 2009 по 2014 год.

18 декабря Арбитражный апелляционный суд Челябинска оставил без изменений решение Арбитража Башкирии, обязавшего АФК "Система" выплатить 136,3 миллиардов рублей по иску "Роснефти". В АФК "Система" планировали оспорить решение в кассационной инстанции.