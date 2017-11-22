Двум участникам перестрелки в "Москва-Сити" предъявили обвинение

22 ноября, 15:30
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Участникам перестрелки на территории комплекса "Москва-Сити" предъявлено обвинение, передает ТАСС.
Следователи попросили заключить Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова под стражу на два месяца. Первого обвиняют по статье "Хулиганство", а второго – по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Дело рассмотрит Пресненский суд столицы в среду, 22 ноября.
Как рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по городу, во время перестрелки были ранены шесть человек, включая двух сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии.
Правоохранительные органы задержали двух мужчин 21 ноября.
Инцидент произошел 17 ноября на банкете в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око". Там присутствовало около 260 гостей. Охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Но в это время из вставших рядом машин вышли несколько человек и прошли в помещение. После этого послышались крики и стрельба.
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