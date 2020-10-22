СК просит арестовать замглавы комитета по конкурентной политике Подмосковья

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Кузьминский районный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте до 20 декабря зампредседателя комитета по конкурентной политике Московской области Максима Фатина, сообщает Агентство "Москва".

Фатин задержан в рамках дела о взятке в особо крупном размере. С ним ведутся следственные действия.

Ранее экс-главу Удмуртии Александра Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии. Его признали виновным по двум эпизодам статьи "Получение взятки в особо крупном размере".

До этого Головинский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте заместителя начальника следственного изолятора № 5 "Водник" Сергея Мацкевича по делу о растрате.