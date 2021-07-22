Суд арестовал судмедэксперта за подлог в деле о гибели Ошарина

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Судмедэксперт, проводивший исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, арестован. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Как уточнили в правоохранительных органах, специалиста подозревают в служебном подлоге.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Пенцакова А., подозреваемого в халатности и служебном подлоге, меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября", – говорится в сообщении.

В прошлом году Следственный комитет начал проверку по факту смерти жителя Москвы в арендованной квартире в Ялте.

Как сообщается на сайте СК по Республике Крым, мужчина ранее был объявлен в розыск как без вести пропавший. По информации следователей, мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил.