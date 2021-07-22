Следствие запросило арест для судмедэксперта по делу о гибели замглавы Депкульта Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следствие просит арестовать судмедэксперта, который допустил подлог во время исследования дела о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство об аресте Пенцакова А., подозреваемого в халатности и служебном подлоге", – уточнили в Басманном суде Москвы.

Леонид Ошарин пропал 25 марта 2020 года. В тот день он купил билет на самолет до Сочи и снял в банкомате 300 тысяч рублей, после чего отправился в Краснодарский край.

Впоследствии тело чиновника обнаружили в съемной квартире на берегу реки Водопадная в Ялте. По факту смерти Ошарина была инициирована проверка Следственного комитета.