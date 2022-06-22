Суд Львова продлил арест Медведчуку до 9 августа – СМИ

13:49
Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Лычаковский суд во Львове продлил арест лидеру украинской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку до 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что решение было принято 9 июня. Медведчука обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой. В госбюро расследований Украины сообщили, что работа по делу о госизмене в отношении Медведчука завершена, само дело направлено в суд.
В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.
12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили России обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам РФ и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.
Спустя время жена украинского политика записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила главу государства оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Супруга Медведчука заявила, что не знает местоположение мужа
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