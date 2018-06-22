Владельца лодочной станции в Волгограде перевели под домашний арест

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Владельца лодочной станции Волгограда Леонида Жданова, арестованного по делу об аварии с участием катамарана, перевели под домашний арест. Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

"Постановление отменить. Назначить меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 августа", – цитирует судью ТАСС.

Вечером 11 июня около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Погибли 11 человек, пятерых удалось спасти. Тела всех жертв опознаны.

По предварительной информации, виновником ЧП стал владелец катамарана, который проигнорировал сигналы грузового судна. Владел и управлял транспортом бывший глава Калачевского района, ранее судимый Дмитрий Хахалев. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Катамаран был перегружен: он перевозил 16 человек вместо положенных 12.

Следователи задержали также задержали владельца лодочной станции, который не предотвратил столкновение катамарана и баржи на Волге.