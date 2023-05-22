В Москве арестовали гражданина РФ по делу о госизмене

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Столичный Лефортовский суд арестовал россиянина М. Н. Взводнова. Его обвиняют в государственной измене, передает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал М. Н. Взводнову, подозреваемому по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") меру пресечения в виде содержания под стражей", – поделились в суде.

Подробностей уголовного дела не уточнили, так как оно содержит секретные материалы. Отмечается, что по этой статье Взводнову может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

По информации Единого государственного реестра юридических лиц, Михаил Николаевич Взводнов был создателем и руководителем ООО "Виза Выборг". Предприятие занималось оптовой торговлей мебелью и осветительными приборами. Уже в 2021 году компания была ликвидирована.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по делу о государственной измене. Суд отказался от комментариев, так как материалы дела засекречены.