Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет пересмотрен 17 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

"Заседание назначено на 17 июня, на 10:00", – сообщила Солопова.

Ранее стало известно, что приговор поступил на пересмотр в Мосгорсуд. До этого его отправляли на новое рассмотрение по решению Второго кассационного суда, поскольку судебная коллегия отменила апелляционный приговор "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении".

Приговор был вынесен 8 мая 2019 года за драку в октябре 2018 году. Пострадавшими стали чиновник Минпромторга РФ Денис Пак и водитель ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Помимо футболистов, приговор был вынесен в отношении еще двух зачинщиков драки – младшего брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

17 сентября 2019 года футболистов выпустили из тюрьмы по УДО.

В конце апреля Ушакова подала иск на Кокорина и Мамаева. В ходе драки ее автомобилю был нанесен ущерб, который оценивался в 300 тысяч рублей. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.