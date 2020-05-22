Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

14:09
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет пересмотрен 17 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
"Заседание назначено на 17 июня, на 10:00", – сообщила Солопова.
Ранее стало известно, что приговор поступил на пересмотр в Мосгорсуд. До этого его отправляли на новое рассмотрение по решению Второго кассационного суда, поскольку судебная коллегия отменила апелляционный приговор "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении".
Приговор был вынесен 8 мая 2019 года за драку в октябре 2018 году. Пострадавшими стали чиновник Минпромторга РФ Денис Пак и водитель ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Помимо футболистов, приговор был вынесен в отношении еще двух зачинщиков драки – младшего брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.
17 сентября 2019 года футболистов выпустили из тюрьмы по УДО.
В конце апреля Ушакова подала иск на Кокорина и Мамаева. В ходе драки ее автомобилю был нанесен ущерб, который оценивался в 300 тысяч рублей. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.
Кокорин дал большое интервью после выхода из тюрьмы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: