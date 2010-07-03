СМИ сообщили об аресте замгубернатора Ростовской области

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша арестовал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Арест был санкционирован вечером 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сидашу избрана мера пресечения в виде ареста", – сказал собеседник агентства.
Как стало известно ранее, Сидаша задержали во вторник утром по делу бывшего министра строительства области Николая Безуглова.
Проверка в отношении высокопоставленного чиновника проходила в рамках дела о хищениях на 223 миллиона рублей при строительстве стадиона "Ростов Арена" в ЧМ-2018. Ранее правоохранители уже задержали Безуглова и директора компании "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко.
Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище. Служил в Вооруженных Силах, в дальнейшем руководил различными энергетическими компаниями в России и странах СНГ.
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