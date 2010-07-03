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18:28

Суд приостановил переименование УПЦ

суды за рубежом религия

18:28

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Фото: depositphotos/AndreyPopov

Процесс переименования канонической Украинской православной церкви приостановил Окружной административный суд Киева. Об этом сказано на сайте суда.

В пресс-службе пояснили, что было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска.

"Непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца", – заявили в суде.

В конце 2018-го на Украине вступил в силу закон, по которому религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать свою принадлежность в названии.

На то, чтобы изменить название и закрепить его в уставе, канонической УПЦ дали четыре месяца. В организации выполнить требования отказались.

Весной УПЦ подала в суд на министерство культуры из-за требования о переименовании и перерегистрации церкви.

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суды за рубежом религия

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