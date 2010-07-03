Решение о лишении родительских прав матери брошенной в квартире девочки примут в мае

В середине мая Головинский суд столицы рассмотрит иск прокуратуры и органов опеки о лишении родительских прав Ирины Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь без присмотра в захламленной квартире. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
"Иски прокуратуры и органов опеки объединены в одно дело", – пояснила она, уточнив, что заседание назначено на 15 мая и пройдет в закрытом режиме. По словам Евдокимовой, в настоящее время мать девочки находится в больнице имени Сербского. Там проводят стационарную психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела.
Как следует из картотеки суда, с исками о лишении Ирины Гаращенко родительских прав в суд уже обратились отдел соцзащиты района Левобережный и Головинская межрайонная прокуратора Москвы.
Пятилетнюю девочку обнаружили 10 марта в антисанитарных условиях в столичной квартире. Плач ребенка услышали соседи. Мать девочки задержали. В отношении нее возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия заключил женщину под стражу до 10 мая.
Сама Ирина Гаращенко отрицает свою вину и считает ситуацию провокацией. Она заявила, что органы опеки не помогали семье финансово, хотя она писала обращения.
С малышкой, которую ранее выписали из больницы, теперь работают психолог, логопед и педагоги. По словам омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочка легко идет на контакт, охотно учится играть вместе с другими детьми.
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