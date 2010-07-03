В Мосгорсуде объяснили освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Режиссера Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста, так как он не мешал следствию и суду и не пытался скрыться. Об этом сказано в мотивировочной части решения Мосгорсуда, сообщает РИА Новости.
То же самое касается и гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.
Как отметила судья, Мещанский суд Москвы, продлевая срок домашнего ареста, "не в полной мере учел обстоятельства дела, стадию судебного разбирательства, длительность применения меры пресечения в виде домашнего ареста к подсудимым".
В Мосгорсуде учли то, что в течение длительного времени подсудимые, находясь под домашним арестом, не нарушали данную меру пресечения и не мешали производству следственных действий и рассмотрению дела судом.
Ранее Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде Серебренникова, Апфельбаум и Итина, которым ранее Мещанский суд продлил срок домашнего ареста до 4 июля.
Как полагает следствие, фигуранты дела похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой суд вернул в прокуратуру. Она единственная заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.
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