В Мосгорсуде объяснили освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

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Режиссера Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста, так как он не мешал следствию и суду и не пытался скрыться. Об этом сказано в мотивировочной части решения Мосгорсуда, сообщает РИА Новости.

То же самое касается и гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Как отметила судья, Мещанский суд Москвы, продлевая срок домашнего ареста, "не в полной мере учел обстоятельства дела, стадию судебного разбирательства, длительность применения меры пресечения в виде домашнего ареста к подсудимым".

В Мосгорсуде учли то, что в течение длительного времени подсудимые, находясь под домашним арестом, не нарушали данную меру пресечения и не мешали производству следственных действий и рассмотрению дела судом.

Ранее Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде Серебренникова, Апфельбаум и Итина, которым ранее Мещанский суд продлил срок домашнего ареста до 4 июля.

Как полагает следствие, фигуранты дела похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой суд вернул в прокуратуру. Она единственная заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.