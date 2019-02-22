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16:48

Искусствовед пойдет под суд за хищение картин Шагала и Салахова

суды культура

16:48

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Фото: vk.com/mikehawkman

Суд рассмотрит уголовное дело против главы фонда поддержки культуры и искусства "Искусство сейчас" Майка Хоукмэна. Его обвиняют в хищении картин Марка Шагала, Таира Салахова и Владимира Яковлева.

"Дело направлено для рассмотрения по существу в суд", − сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах. Уточняется, что Хоукмэн уже признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, стоимость похищенной Хоукмэном картины Шагала оценивают примерно в девять миллионов рублей, двух картин Салахова − в 2,8 миллиона рублей, а картины Яковлева − в 500 тысяч рублей.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения картины Шагала "Обнаженная женщина". Хоукмэн взял ее у уроженца Германии, пообещав помочь с продажей. После обысков в квартире искусствоведа картину обнаружили и изъяли.

Также известно, что в декабре прошлого года Хоукмэна задержали по подозрению в хищении еще двух картин. По данным следствия, он похитил работы Салахова: "Пальмы-Тормолинос. Испания" и "Вечерние пальмы: Бенальмадена-Коста", − у дочери художника. Позже их обнаружили в одном из столичных ломбардов.

Кроме того, по информации СМИ, ранее Хоукмэн уже получал условный срок за мошенничество при продаже картин Владимира Немухина и Анатолия Зверева. Они принадлежали внучке кардиохирурга Владимира Бураковского Марии. Две из трех незаконно присвоенных картин искусствовед-мошенник вернул, заявив, что не помнит, где находится третья. Тогда ущерб оценили в 1,6 миллиона рублей.

суды культура

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