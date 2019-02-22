Ходатайство об УДО фигуранта дела об убийстве Политковской рассмотрят 13 марта

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суд Рязани 13 марта рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, которого осудили за причастность к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, передает ТАСС.

Заседание начнется в 10:00 по московскому времени. Как уточнили в пресс-службе суда, принятое решение вступит в силу спустя 10 дней. Таким образом, если ходатайство удовлетворят и никто его не оспорит, Павлюченков выйдет на свободу уже 23 марта.

В областном управлении ФСИН подчеркнули, что не имеют к Павлюченкову претензий, которые могли бы воспрепятствовать УДО.

Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в подъезде ее московского дома. В декабре 2012-го Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы.

В июне 2014 года Мосгорсуд признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек. Они получили от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.