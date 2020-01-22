Срок следствия по делу экс-министра Абызова продлили до 25 июля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Срок следствия по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова продлен до 25 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущий срок следствия истек в декабре 2019 года. Впоследствии в Басманный районный суд поступили ходатайства Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей Михаила Абызова и еще шести обвиняемых до 26 марта 2020 года.

Абызова задержали и арестовали в марте 2019 года. По версии следствия, мужчина причастен к созданию преступного сообщества, отмыванию денежных средств в особо крупном размере, незаконному предпринимательству и мошенничеству в особо крупном размере.

Уточняется, что Абызов, как бенефициарный владелец ряда офшорных коммерческих организаций, создал преступное сообщество и выводил за рубеж порядка 4 миллиардов рублей, мошенническим путем похищенных у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Ранее Басманный районный суд Москвы повторно арестовал активы экс-министра Абызова до 25 марта. Под арест попали личный счет бывшего чиновника, недвижимость, а также денежные средства и ценные бумаги. Общая стоимость активов превышает миллиард рублей.

