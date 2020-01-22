Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

22 января, 15:30

Срок следствия по делу экс-министра Абызова продлили до 25 июля

суды общество происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Срок следствия по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова продлен до 25 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущий срок следствия истек в декабре 2019 года. Впоследствии в Басманный районный суд поступили ходатайства Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей Михаила Абызова и еще шести обвиняемых до 26 марта 2020 года.

Абызова задержали и арестовали в марте 2019 года. По версии следствия, мужчина причастен к созданию преступного сообщества, отмыванию денежных средств в особо крупном размере, незаконному предпринимательству и мошенничеству в особо крупном размере.

Уточняется, что Абызов, как бенефициарный владелец ряда офшорных коммерческих организаций, создал преступное сообщество и выводил за рубеж порядка 4 миллиардов рублей, мошенническим путем похищенных у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Ранее Басманный районный суд Москвы повторно арестовал активы экс-министра Абызова до 25 марта. Под арест попали личный счет бывшего чиновника, недвижимость, а также денежные средства и ценные бумаги. Общая стоимость активов превышает миллиард рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика