Адвокат прокомментировала освобождение Лесли и Рыбки

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Адвокат Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли, Светлана Сидоркина прокомментировала сообщения об освобождении его и Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) из-под стражи под подписку об обязательстве о явке.

"Дальнейшие действия будут зависеть от того, какие действия будет предпринимать следствие. А что будет предпринимать следствие, я пока не знаю. Все новости сегодняшнего дня – это то, что следствие вынесло постановление об освобождении из-под стражи и применении меры в виде обязательства о явке. Когда будут следующие следственные действия, пока неизвестно", – сообщила Сидоркина в беседе с порталом Москва 24.

Уголовное дело в отношении Лесли и Рыбки возбудили в прошлом году после обращения в полицию двух девушек. "Секс-гуру" и его ученица проходят по делу о вовлечении в занятие проституцией. Ранее следствие просило суд арестовать подозреваемых.

Рыбку и Лесли задержали 17 января в столичном аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, где они провели более 10 месяцев, дожидаясь решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил их к условному сроку и депортации.

При первом рассмотрении дела в Нагатинском суде столицы Рыбка не признала вину по делу о вовлечении в занятие проституцией. Рыбка в суде также попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски и заявила, что компрометировать его не будет.

Настя Рыбка стала известна в феврале прошлого года, когда в Сети было опубликовано расследование, посвященное вице-премьеру, главе аппарата правительства РФ Сергея Приходько и бизнесмену Олегу Дерипаске. В нем утверждалось, что Приходько отдыхал на яхте Дерипаски. Доказательствами якобы служили фото из Instagram Насти Рыбки, а также информация из ее книги "Дневник по соблазнению Миллиардера". Ролик с порочащей информацией также выложили на Youtube.

Рыбка также опубликовала в Сети видеообращение, в котором заявила о том, что подверглась групповому изнасилованию на яхте Дерипаски, хотя позже назвала это шуткой. Дерипаска подал в суд и добился решения о возмещении морального вреда. Также страницы с расследованием и ролик на Youtube были внесены в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Евгения Маркова