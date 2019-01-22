Мосгорсуд признал законным арест блогеров за перекрытие Нового Арбата

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Мосгорсуд подтвердил постановление Пресненского районного суда, назначившего 10 суток административного ареста Карине Лазарьянц и Давиду Манукяну, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В пятницу, 18 января, блогеры были признаны виновными по статье 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Они перекрыли Новый Арбат для съемок клипа.

Блогер Манукян опубликовал в Instagram видео съемок клипа в центре столицы. На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта. Инцидентом сразу же заинтересовались в управлении ГИБДД по Москве.

При этом в Центре организации дорожного движения действия блогеров назвали "глупой выходкой ради привлечения внимания" и призвали правоохранительные органы не оставить ее без реакции.

