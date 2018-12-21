Экс-главу "Лифтгаранта" осудили за гибель женщины в ЖК "Алые Паруса"

Экс-гендиректора "Лифтгарант" приговорили к 2,5 годам колонии

Суд приговорил бывшего гендиректора ООО "Лифтгарант" Дмитрия Плужникова к 2,5 годам колонии по делу о гибели женщины при падении лифта в жилом комплексе "Алые Паруса". О вынесении приговора сообщила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова.

Она пояснила, что собранных доказательств достаточно для вынесения такого приговора. Плужников признан виновным по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Приговором суда Плужникову назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима", – передает слова Ивановой Агентство "Москва".

Суд установил, что Плужников возложил обязанности по обслуживанию лифтов в "Алых Парусах" на электромеханика Алексея Белоусова, который не был достаточно квалифицирован для выполнения подобных работ. В ноябре 2017 года Белоусов был приговорен к 3,5 годам колонии.

Инцидент произошел 14 января 2016 года. Тогда обрушились конструкции лифта, погибла 36-летняя Ирина Володина – дочь телеведущего Евгения Кочергина. Она с высоты седьмого этажа упала в шахту лифта и умерла на месте.