Россиянина Лисова приговорили к четырем годам тюрьмы в США

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Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы. При этом в счет тюремного срока пойдет уже отбытый срок, сообщает РИА Новости.

Известно, что россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев.

Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. Мужчину экстрадировали в США, а в февраля 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках. Для этого он использовал вирус-"троян" NeverQuest.

Программное обеспечение было разработано специально для получения удаленного доступа к ПК. Лисова также подозревали в продаже личной информации клиентов банков на черном рынке.

