Суд арестовал трех вербовщиков ИГ до 19 января

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Мещанский суд Москвы постановил арестовать трех вербовщиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) до 19 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 января 2020 года", – заявила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Арестованные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

Трех членов ИГ (организация запрещена в РФ) задержали сотрудники ФСБ России в среду, 20 ноября. По месту жительства обвиняемых найдены фальшивые деньги, поддельные паспорта, средства связи, электронные носители информации.

