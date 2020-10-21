Дело экс-полицейских по делу Голунова поступило в Мосгорсуд

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Уголовное дело в отношении бывших полицейских, которых обвиняют по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, поступило в Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении Игоря Ляховца, Максима Уметбаева, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова. Ряду материалов дела присвоен гриф "совершенно секретно". Дата предварительного слушания пока не назначена", – сказали в пресс-службе суда.

В СИЗО содержатся все обвиняемые, кроме Коновалова, который находится под домашним арестом. Он дал изобличающие показания на Ляховца, который, по его словам, приказал ему подбросить наркотики Голунову.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений. Свою вину признали двое из пяти фигурантов дела.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

