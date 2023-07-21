Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:55

Политика

Суд по делу о хранении секретных документов у Трампа назначен на май 2024 года

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Судебное разбирательство по делу о ненадлежащем хранении секретных документов экс-президентом США Дональдом Трампом назначено на май 2024 года, сообщает РИА Новости.

Стороны согласились с тем, что изначальная дата, то есть 14 августа 2023 года, – неприемлема, в связи с чем условились перенести ее.

Суд присяжных в округе Форт-Пирс начнет рассмотрение дела 20 мая в течение двух недель.

Ранее Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности.

Документы содержали сведения о ядерных программах США, указано в заключении суда. Согласно законодательству Соединенных Штатов, политику грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Трамп, выступая перед судом в Майами, заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Из суда политика отпустили без каких-либо условий, так как прокуратура сочла его не склонным к побегу.

Дональду Трампу грозит до 400 лет тюрьмы

Читайте также

судыполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика