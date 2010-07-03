Суд продлил арест челябинскому лжеврачу с шизофренией

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Суд продлил на месяц срок содержания под стражей жителю Челябинска Борису Кондрашину, который устроился работать терапевтом по фальшивым документам, передает РИА Новости.

По информации челябинского управления здравоохранения, в ноябре 2018 года его приняли на работу в городскую клиническую больницу № 11. В январе выяснилось, что он предоставил подложные документы об образовании.

Минздрав региона сообщал, что молодой человек ранее около 10 лет находился на принудительном стационарном лечении, после чего его перевели на принудительное амбулаторное лечение, а затем на активный диспансерный учет. Против него завели дела по статьям "Незаконное приобретение или хранение наркотических средств в крупном размере" и "Использование заведомо подложного документа".

26 января Кондрашина заключили под стражу на два месяца. Заключение продлили, так что срок увеличился до 25 апреля. Обвиняемый и его защитник заявили в суде, что решение о продлении меры пресечения оставляют на усмотрение суда.

В 2000 году мужчина жестоко убил и расчленил своего знакомого. После совершения преступления Кондрашин провозгласил себя магистром магии, заявив, что выполнял ритуал подношения демонам.

Раскрыть Кондрашина помогли медицинские форумы. Работая терапевтом, он участвовал в обсуждении случаев из практики. На одном из таких сайтов мужчину опознал врач-психиатр, лечивший его от шизофрении. Медик обратился в прокуратуру.