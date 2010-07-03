Суд продлил арест челябинскому лжеврачу с шизофренией

Суд продлил на месяц срок содержания под стражей жителю Челябинска Борису Кондрашину, который устроился работать терапевтом по фальшивым документам, передает РИА Новости.
По информации челябинского управления здравоохранения, в ноябре 2018 года его приняли на работу в городскую клиническую больницу № 11. В январе выяснилось, что он предоставил подложные документы об образовании.
Минздрав региона сообщал, что молодой человек ранее около 10 лет находился на принудительном стационарном лечении, после чего его перевели на принудительное амбулаторное лечение, а затем на активный диспансерный учет. Против него завели дела по статьям "Незаконное приобретение или хранение наркотических средств в крупном размере" и "Использование заведомо подложного документа".
26 января Кондрашина заключили под стражу на два месяца. Заключение продлили, так что срок увеличился до 25 апреля. Обвиняемый и его защитник заявили в суде, что решение о продлении меры пресечения оставляют на усмотрение суда.
В 2000 году мужчина жестоко убил и расчленил своего знакомого. После совершения преступления Кондрашин провозгласил себя магистром магии, заявив, что выполнял ритуал подношения демонам.
Раскрыть Кондрашина помогли медицинские форумы. Работая терапевтом, он участвовал в обсуждении случаев из практики. На одном из таких сайтов мужчину опознал врач-психиатр, лечивший его от шизофрении. Медик обратился в прокуратуру.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.