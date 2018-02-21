21 февраля 2018, 16:48Происшествия
Обвиняемую в избиении до смерти посетителя женщину-бармена арестовали
Фото: depositphotos/belchonock
Суд в Коломне арестовал женщину-бармена, обвиняемую в избиении посетителя кафе до смерти, сообщает Агентство "Москва".
Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины, продолжается.
По данным следствия, 17 февраля в одном из кафе Коломны произошел конфликт между барменом заведения и посетителем. В потасовке женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком по голове и лицу. В результате мужчина упал и ударился головой о кафель, от чего скончался на месте.
Задержанная признала вину, рассказав обо всех обстоятельствах произошедшего. По данным СК, у обвиняемой есть непогашенная судимость по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В первый раз она была приговорена к трем годам условно.