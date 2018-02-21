Обвиняемую в избиении до смерти посетителя женщину-бармена арестовали

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Суд в Коломне арестовал женщину-бармена, обвиняемую в избиении посетителя кафе до смерти, сообщает Агентство "Москва".

Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины, продолжается.

По данным следствия, 17 февраля в одном из кафе Коломны произошел конфликт между барменом заведения и посетителем. В потасовке женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком по голове и лицу. В результате мужчина упал и ударился головой о кафель, от чего скончался на месте.

Задержанная признала вину, рассказав обо всех обстоятельствах произошедшего. По данным СК, у обвиняемой есть непогашенная судимость по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В первый раз она была приговорена к трем годам условно.